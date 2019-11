Klaus Iohannis, candidatul PNL la alegerile prezidențiale, a lansat noi critici la adresa PSD în discursul pe care l-a susținut, sâmbătă, în fața liberalilor din Bistrița. În acest context, Iohannis a amintit de episodul protestului din 10 august, precizând că atunci ”Guvernul PSD a luptat în stradă, la propriu, împotriva românilor”.

Totodată, actualul șef al statului le-a cerut celor de la PNL să convingă cât mai mulți români să voteze în turul doi al alegerilor prezidențiale.

”Sunteți printre campionii acestui an și vă rog să rămâneți conectați la politică. Turul doi trebuie câștigat, dar nu oricum. Trebuie câștigat cu o majoritate covârșitoare, o majoritate care arată PSD-ului foarte clar unde îi este locului, și anume în opoziție.

Am mai avut câteva prezențe în campania electorală și le-am spus oamenilor că eu nu sunt cu PSD într-o competiție electorală, eu sunt cu PSD-ul în război. Asta nu pentru că noi suntem așa răi, ci pentru că ei au fost răi cu românii.

PSD a guvernat împotriva românilor, a venit la putere cu promisiuni mari și nici nu a ajuns bine în Palatul Victoria și au început să încerce să subjuge justiția, să acapareze marile sisteme publice, a acaparat democrația din România. Este inadmisibil. Rezultatul este cel pe care l-au meritat: au fost înlăturați de la putere.

Am câștigat bătălii importante, dar războiul nu s-a terminat. Următoarea bătălie se dă pe 24 noiembrie, în turul doi și contez pe voi, dar contez și pe toți românii pe care îi veți mai convinge până atunci să iasă la vot.

Românii care merg la vot sunt adevărații eroi ai alegerilor. Alegătorul cu ștampila de vot în mână este eroul alegerilor”, a declarat Klaus Iohannis.

Prezidențiabilul PNL a mai spus că social-democrații sunt adevăratul motiv pentru care România nu s-a dezvoltat mai mult în ultimii 30 de ani.

”Noi ne dorim votul și cu totul altă Românie decât a oferit PSD-ul românilor.

Guvernul PSD a luptat în stradă, la propriu, împotriva românilor, și mă refer la acel 10 august de anul trecut. Inimaginabil, dar până acolo i-a dus mintea, să încerce să-i îngenuncheze pe români cu forța. Mare prostie! Nimeni n-a reușit să-i îngenuncheze pe români și PSD în veci pururi nu va reuși!

Dar de stricat au reușit să strice multe. În ultimii 30 de ani, de când ne-am eliberat de comunism, încă nu am reușit să ne eliberăm de tot de comuniști.

PSD-ul este motivul principal pentru care România nu s-a dezvoltat mai mult, pentru care milioane de români au plecat din țară pentru că nu s-au mai regăsit aici. Schimbarea se petrece chiar acum”, a mai declarat Klaus Iohannis.

