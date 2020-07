Laura Codruța Kovesi a băgat spaima în politicienii din Ungaria. Șeful Parlamentului maghiar: ”Tovarăşul Ceauşescu ar fi fost mândru de metodele ei” (VIDEO)

Procurorul şef european Laura Codruţa Kovesi a fost asemănată cu Nicolae Ceauşescu de către preşedintele parlamentului maghiar, Laszlo Kover, un apropiat al premierului Viktor Orban. Asta după ce fosta şefă a DNA a vorbit despre posibila investigare a guvernului maghiar cu privire la fraude cu fonduri europene.

László Kover, un apropiat al premierului Viktor Orban, a fost deranjat de faptul că Laura Codruța Kovesi a declarat, într-un interviu acordat Euronews că Parchetul European se va ocupa și de anchetarea cazurilor care au legătură cu state ce nu fac parte din această structură a UE. În acest context, Kover a afirmat despre fosta șefă a DNA că a devenit cunoscută pentru "instrumentarea a zeci de dosare politice făcute adversarilor, printre aceștia și primari de etnie maghiară din România”.

"Au fost acuzați complet pe nedrept, luați de la familiile lor în zorii zilei, în mașina unei unități comando și tot așa. În acest timp, sute de mii de telefoane au fost ascultate, ca rezultat al unei colaborări dintre DNA și Securitate. Dacă ar fi trăit, tovarăşul Ceauşescu ar fi fost mândru de metodele ei”, a spus şeful legislativului maghiar, potrivit hungarytoday.hu.

Declaraţia lui președintelui Parlamentului de la Budapesta vine în contextul în care Ungaria a decis să nu facă parte din structura Parchetului European. Instituția la a cărei conducere a fost aleasă anul trecut Laura Codruța Kovesi se ocupă de investigarea cazurilor răsunătoare de fraude cu fonduri europene.

Alte state care au luat decizia de a nu face parte din această structură sunt Polonia, Suedia, Irlanda și Danemarca. În interviul acordat Euronews, Kovesi a evitat să comenteze decizia acestor țări, dar a subliniat că instituția va investiga cazurile de fraudă de pe teritoriul lor.

