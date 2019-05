Kovesi a votat: ''Pentru justiție și pentru cinste''

Laura Codruța Kovesi, fost procuror-șef al DNA și candidat pentru funcția de procuror-șef european, a votat duminică dimineață, în jurul orei 08.00, atât la alegerile europarlamentare, cât și la referendumul pe Justiție.

”De când am împlinit 18 ani, de fiecare dată am venit să votez. Am venit să votez pentru justiție și pentru cinste”, a declarat Kovesi, citată de Digi24.

Duminică sunteți așteptați la urne, să vă alegeți reprezentanții în Parlamentul European, dar și să răspundeți celor două întrebări ale referendumului pentru Justiţie.

Acestea sunt:

1. "Sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție?"

2. "Sunteți de acord cu interzicerea adoptării de către Guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare și cu extinderea dreptului de a ataca ordonanțele direct la Curtea Constituțională?".

Numărul unic de urgențe 112 poate fi folosit de oricine pentru a sesiza eventuale incidente electorale.

Organizațiile civice Expert Forum și Funky Citizens au organizat un centru de informare și asistență electorală. Astfel, sunt puse la dispoziția tuturor celor interesați numerele de telefon Telverde 0800 080 200 (pentru România, gratuit) și +40212 039 020 (cu tarif normal, pentru străinătate). Serviciul funcționează între orele 6 și 22.

Platforma www.votcorect.ro conține un formular prin care orice cetățean poate sesiza nereguli din campania electorală sau din ziua votului.