Laura Ștefănuț a anunțat că renunță la investigațiile jurnalistice pentru că are o relație cu Vlad Voiculescu / La fel ca Moise Guran, ea a oferit consultanță pentru PLUS când încă era ”jurnalist”

Laura Ștefănuț, jurnalistă la „Libertatea”, a anunțat că a ales să se prezinte de acum drept „fostă jurnalistă” și să semneze numai articole de opinii deoarece are o relație cu Vlad Voiculescu, lider PLUS și candidat din partea acestei formațiuni la Primăria Capitalei. Mai mult, ea a admis că a luat parte la discuții din PLUS privind campania, a recomandat diverși experți și a contribuit la câteva subiecte. Practic, a făcut „consultanță”. Asta deși până acum se recomanda drept „jurnalistă”.

Mărturisirile vin când nici nu s-a stins bine scandalul declanșat de intrarea jurnalistului Moise Guran în proiectul USR-PLUS. La rândul său, acesta a recunoscut că a ajutat cele două partide când încă era jurnalist. Mai mult, a și organizat o dezbatere electorală în campania pentru prezidențiale, la care a participat și Dan Barna, candidatul alianței.

„Momentan, am hotărât să mă retrag din investigații jurnalistice și să scriu pe secțiunea de Opinii. Fiindcă sunt într-o relație cu candidatul la primărie Vlad Voiculescu.

Nu am nicio funcție în campania/partidul lui și nici nu am luat vreun ban de la PLUS, dar am luat parte la discuții privind campania, am recomandat experți cu CV-uri impecabile, de care ar trebui să fim cu toții mândri, am contribuit la câteva subiecte care m-au preocupat de-a lungul carierei, cum ar fi mediul și probleme care privesc femeile. Contribuția mea se poate încadra la “consultanță”. Mai mult, împărtășim aceeași casă”, a scris Laura Ștefănuț, pe Facebook.

Ea a mai precizat că face această mărturisire și a decis să facă un pas în spate deoarece vrea să dea dovadă de transparență și pentru că „onestitatea a fost cea pe care mi-am clădit cariera în jurnalism”.

La mijlocul lunii ianuarie, Moise Guran a declarat că renunță definitiv la cariera de jurnalist și alege să se implice în politică, deoarece s-a săturat doar să comenteze de pe margine. A făcut anunțul stând alături de Dan Barna, pe care l-a criticat extrem de dur în campania pentru prezidnețiale și în precampanie. Atât de dur, încât și-a numit unul dintre articolele de pe blog „Barna nu distruge doar USR. Distruge și speranțele noastre de schimbare a României”. (Detalii AICI)

Ulterior, Moise Guran a admis că a lucrat la programe ale USR și PLUS încă din toamna anului 2018, când era și „jurnalist”: „N-am considerat că este un conflict de interese dacă lucrez cu ei și din toamna lui 2018 am lucrat cu ei la programe, separat, și cu USR și cu PLUS”.