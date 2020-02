Orban: Românii s-au săturat de PSD. Singurii care nu înțeleg acest lucru sunt social-democrații (VIDEO)

PSD a demonstrat că nu a înțeles nimic din votul românilor, a susținut Ludovic Orban, după ce guvernul pe care îl conduce a picat la moțiunea de cenzură inițiată de social-democrați.

„Și ieri s-a văzut că PSD nu a înțeles nimic din votul cetățenilor. Anul trecut PSD a fost redus la jumătate ca număr de voturi. Au pierdut alegerile europarlamentare, au pierdut drastic la referendum, au pierdut alegerile prezidențiale câștigate de Klaus Iohannis cu un rezultat spectaculos. Românii s-au săturat de PSD. Singurii care nu înțeleg acest lucru sunt parlamentarii PSD și conducerea PSD. Orice tertip vor încerca PSD să facă în perioada următoare, noi vom apela la prevederile constituționale și ale regulamentelor Camerelor”, a declarat Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.