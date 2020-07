Leapșa vinovaților la PSD. Ana Birchall și Tudorel Toader își acuză colegii pentru amenda de 3 milioane de euro a României

România trebuie să plătească Uniunii Europene 3 milioane de euro, reprezentând sancțiuni pentru netranspunerea legislației europene în cea românească. Decizia aparține Curții de Justiție a UE, iar membrii fostei guvernări aruncă vina unul pe celălalt.

România nu a transpus în legislație o directivă legată de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. În opinia Anei Birchall, fost ministru al Justiției din partea PSD, predecesorul Tudore Toader este principalul vinovat. De asemenea, Florin Iordache și Viorica Dăncilă au și ei partea lor de vină, a precizat Birchall.

„'Nevoia de adevar, nevoia de documentare' asa isi incepe pledoaria, pompos, un domn fost ministru al justitiei tot atat de vinovat ca si Iordache si Dancila de exemplu de condamnarea Romaniei la plata sumei de 3 milioane de euro, de catre CJUE! Sincer, nu pot intelege cum persoane care au ocupat functii importante in statul roman, nu numai ca nu isi asuma cu demnitate si responsabilitate greselile facute dar continua sa manipuleze, cinic si viclean, opinia publica dand vina si pe altii!

Ana Birchall: „Domnule Tudorel Toader, nu aveți nicio scuză!"

NU domnule Tudorel Toader, NU aveti nicio scuza! Si dvs. sunteti vinovat, printre principalii vinovati, pentru ca nu ati luat masurile legale necesare pentru ca aceasta directiva sa fie transpusa in termen astfel incat Romania sa NU fie condamnata de CJUE! Personal v-am avertizat, in scris, de acest risc de condamnare a Romaniei! Si nu incercati sa negati pentru ca stiti foarte bine ca este si un memorandum adoptat in guvern in acest sens! Asa cum ati elaborat si adoptat un OUG pe SIIJ si pe legile justitiei, puteati foarte bine sa initiati si sa va luptati, dar pe bune, pentru ca aceasta OUG sa fie adoptata, nu sa acceptati varianta proiectului de lege trimis in Parlament, proiect de lege care a fost oricum trimis cu 1 an intarziere, in data de 20.06.2018, desi termenul limita de transpunere era 26.06.2017 (...)", a notat Birchall pe pagina sa de Facebook.

La rândul său, Tudorel Toader dă vina pe Lia Olguța Vasilescu.

„'Nu aveți gândire politică', mi-a spus Lia Olguța Vasilescu atunci când s-a opus adoptării OUG pentru transpunerea Directivei privind spălarea banilor. De altfel, ea s-a opus și proiectului de lege!”, a precizat Tudorel Toader pentru StiriPeSurse.ro, potrivit NewsTeam.ro.

ESTE SAU NU AFECTATĂ RESPIRAȚIA DE PURTAREA MĂȘTII? UN MEDIC CHIRURG A FĂCUT ANUNȚUL