Cum încearcă Lia Olguța Vasilescu să se justifice după derapajul extrem de grav la adresa lui Klaus Iohannis: ”Dacă cineva a înțeles alt lucru, îmi cer scuze public!”

Lia Olguța Vasilescu vine cu scuze după derapajul extrem de grav la adresa candidatului PNL la alegerile prezidențiale, Klaus Iohannis. Într-un mesaj publicat duminică, pe Facebook, șefa de campanie a Vioricăi Dăncilă prezintă scuze comunității evreiești, nicidecum lui Klaus Iohannis după ce spus despre acesta că ”deja se şi vede şef de lagăr de concentrare şi toţi PSD-iştii băgaţi acolo la reeducare”.

”Prin afirmația facută duminică seara (sâmbătă - n.r.): "Domnul Klaus Johannis cred că se vede deja șef de lagăr de concentrare și reeducă acolo PSD-iștii", nu am vrut, sub nicio formă, să lezez sentimentele comunității evreiești, care a fost cea mai afectată de crimele și ororile perioadei naziste. Dacă cineva a înțeles alt lucru, îmi cer scuze public! Am vrut doar să apăr sentimentele a peste două milioane de membri și simpatizanți PSD care nu trebuie să fie considerați vinovați că votează cu un partid democratic!

Dezbaterile electorale trebuie să aibă limite și eu sunt prima care îmi cer scuze dacă se consideră că s-a ajuns prea departe!”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe Facebook.

Ieșirea de sâmbătă seară a social-democratei a fost aspru criticată în spațiul public, atât de voci din rândul societății civile, cât și de politicieni.

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a anunțat că va depune o plângere penală pe numele Liei Olguța Vasilescu după afirmațiile controversate la adresa lui Klaus Iohannis. (Detalii AICI)