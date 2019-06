Olguța îi dojenește pe oficialii FMI: Nici de data asta nu par prea documentați!

Lia Olguța Vasilescu, fost ministru al Muncii, i-a criticat pe oficialii FMI veniți la București, care au îndemnat la moderație fiscală și înăsprirea politicilor monetare. Șeful misiunii Fondului în România, Jaewoo Lee, a atras atenția, printre altele, că Legea pensiilor duce la împovărarea generației tinere și că este nevoie de moderizarea IT a Fiscului, pentru a crește gradul de colectare.

Politica de creştere economică bazată pe stimularea consumului a provocat dezechilibre macroeconomice, precum creşterea inflaţiei şi a deficitelor fiscal şi de cont curent. O schimbare de strategie este necesară, pentru a reduce probabilitatea unei contracţii economice care să succeadă creşterii economice, a mai susținut FMI.

Delegația a mai precizat că susținerea investițiilor are nevoie de reforme profunde și că dacă politicile economice nu îşi vor schimba direcţia, progresele la nivelul convergenţei s-ar putea diminua, astfel că veniturile reale ale pensionarilor şi săracilor vor fi afectate.

Ce a înțeles social-democrata Lia Olguța Vasilescu din acest discurs?

”FMI vine cu noi propuneri de austeritate pentru români, dar PSD nu poate merge pe abordarea strict contabilicească a funcționarilor internaționali. Deși în ultimii doi ani PSD a realizat cele mai mari creșteri de pensii și salarii, în continuare sunt români care trăiesc în sărăcie, fiind necesară continuarea creșterii veniturilor. Economia este dinamică și dezvoltarea aduce mai multe venituri. Și nu e pentru prima oară când estimările FMI se dovedesc eronate.

În fapt, creșterea punctului de pensie la 1.265 de lei din septembrie 2019 nu are legătură cu aplicarea legii pensiilor. Noua lege a pensiilor este prevăzută să intre în vigoare și să se aplice efectiv din 2022, acum vorbind doar de creșterea punctului de pensie conform programului de guvernare aprobat de parlament

Deficitul bugetar va fi și anul acesta sub 3% așa cum s-a stabilit în legea bugetului. FMI s-a înșelat în nenumărate rânduri în această privință, în anii precedenți”, a scris Lia Olguța Vasilescu, pe Facebook.

Ea a mai susținut că programul Prima Casă are un impact bugetar zero: ”Nu angajează nicio resursă de la buget, prin urmare nu are cum să reprezinte un factor de dezechilibru”.

”Taxele asupra veniturilor băncilor sunt folosite pentru ca românii să poată obține credite avantajoase. Mai mult, acest program reprezintă o pârghie importantă a dezvoltării și implicit a creșterii veniturilor, susține/încurajează investițiile, dezvoltă puternic industria construcțiilor dar și a domeniilor adiacente – mobilă, electrocasnice etc, determină apariția de noi locuri de muncă.

Evaluarea FMI este nesusținută de realitate și în această privință! Ca mai totdeauna! Să nu uităm că după ce au fost propuse guvernării PNL, în 2010, măsurile de austeritate, iar economia a luat-o la vale, specialiștii FMI au recunoscut că s-au înșelat. Pe nervii și banii românilor! Nici de data asta nu par prea documentați!”, a mai susținut fostul ministru al Muncii.