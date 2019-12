Olguţa Vasilescu, după ce Raed Arafat a fost apostrofat la aeroport: „Când PNL trimite retarzii să îi rezolve treaba murdară” (VIDEO)

Lia Olguţa Vasilescu (PSD), fost ministru al Muncii, a avut o reacție dură, pe Facebook, după ce Raed Arafat a fost apostrofat de protestatarul Marian Ceauşescu, pe aeroportul din Bruxelles.

„Cand PNL trimite retarzii sa ii rezolve treaba murdara...”, a scris Lia Olguţa Vasilescu, pe Facebook.

Raed Arafat a fost apostrofat pe aeroportul din Bruxelles. Protestatarul Marian Ceaușescu i-a cerut demisia lui Arafat pentru intervenția haotică de la ”Colectiv”. De partea cealaltă, secretarul de stat i-a transmis acestuia că va chema poliția.

„Domnu' Arafat, ce faceţi, aşteptăm demisia? Demisia, asta vreau, sincer, atâta tot, nu e greu. Să vă daţi demisia domnu' Arafat! Colectiv, domnu' Arafat, nu uitaţi!”, i-a transmis Marian Ceauşescu lui Raed Arafat.

„Să ştiţi că o să chem poliţia şi nu mai urcaţi în avion”, i-a răspuns Raed Arafat lui Marian Ceauşescu.

