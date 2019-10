Lia Olguța Vasilescu va conduce campania Vioricăi Dăncilă pentru prezidențiale. Șefa PSD: ”Ne asumăm un scor care să ne permită intrarea în turul doi și câștigarea alegerilor”

Lia Olguța Vasilescu va conduce campania electorală a Vioricăi Dăncilă pentru alegerile prezidențiale. Anunțul a fost făcut luni seară de șefa PSD, care a precizat că, potrivit sondajelor interne ale partidului, va reuși să intre în turul al doilea.

„Olguța Vasilescu va fi șeful campaniei mele electorale, deci va conduce campania”, a spus Dăncilă, la România TV.

Președintele PSD a mai spus că în primul tur de scrutin, partidul își asumă un scor care să-i permită intrarea în al doilea tur și apoi câștigarea alegerilor.

„Un scor care să ne permită intrarea în turul doi și să câștigăm alegerile prezidențiale. Vom intra în turul doi. Eu am încredere în fiecare primar din această țară și spun un lucru, care poate pe unii o să-i mire, nu numai în primarii PSD, am încredere și în alți primari, pentru că sunt conștienți cu toții, din afirmațiile membrilor PNL, că vor tăia acele proiecte locale și știu și ei că au venit în fața comunității cu propriilor lor proiecte, așa cum noi am venit cu un program de guvernare. Dacă aceste proiecte sunt întrerupte cred că va afecta nu numai primarii PSD, ci și din alte formațiuni politice”, a mai spus Viorica Dăncilă.