Lia Olguţa Vasilescu va fi purtătorul de cuvânt al PSD. Anunțul de ULTIMĂ ORĂ al lui Liviu Dragnea (VIDEO)

Lia Olguţa Vasilescu va fi propusă în funcţia de purtător de cuvânt al partidului, a anunțat Liviu Dragnea, după ședința din plen a Camerei Deputaților.

După ce a fost respinsă de președintele Klaus Iohannis, Olguța Vasilescu a mai primit două funcții: secretar al Camerei Deputaţilor și consilier onorific al premierului Dăncilă.

