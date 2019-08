Deputatul Raluca Turcan, prim-vicepreședintele PNL, a refuzat să comenteze criticile adresate de Dan Barna către președintele Iohannis, în contextul în care candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale din acest an a afirmat că îi place să creadă că, dacă ar fi fost la Cotroceni, poate că tragedia de la Caracal nu s-ar fi întâmplat. (Detalii AICI)



„Acum, Dan Barna este candidatul la președinție al USR. Cel mai probabil, în campania electorală, își va susține candidatura. Atunci, o să mai avem zeci de astfel de declarații. Ce o să facem? O să ne apucăm să le comentăm pe fond, pe măsură ce ele apar? Eu pot să vă spun doar atât: Dan Barna să-și susțină candidatura, este dreptul lor, este un demers democratic”, a spus Raluca Turcan, în direct pe B1TV, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.



Demnitarul a explicat că, din postura de om politc, își dorește să traiască „acel moment istoric” în care România va fi condusă de președintele Iohannis și de un Guvern compus din membri ai PNL.



„Pe mine, ca om politic, de ceva timp pe scena politică, mă interesează să ajungem să trăim acel moment istoric, în care România să aibă un președinte recunoscut și validat internațional, cu susținere internațională așa cum are Klaus Iohannism, un Guvern-partener al președintelui în jurul PNL, precum și cu alți oameni, care să-l susțină prin obiective și valori. Un proiect, care să modernizeze, să salveze, dacă îmi permiteți să spun așa, România de pe calea aceasta a blocării instituționale totale în detrimentul omului de rând”, a spus Turcan.



Prim-vicepreședintele PNL a subliniat că cetățeanul simplu se lovește de maniera în care actuala administrație guvernamentală gestionează problemele de zi cu zi.



„Dacă ești cetățean simplu în țara asta și vrei să faci drumul de la Ruse până la București, pur și simplu ai senzații că nu există instituții ale statului care să asigure un minim de condiții de transport pentru omul de rând. Dacă te uiți în școlile din România, cu câteva excepții, copiii sunt condamnați să nu reușească în viață pe baza educației. Cu ce am greșit? Ne trebuie doar această structură, acest nucleu - președinte, Guvern și oameni de calitate, cu viziune”, a conchis Raluca Turcan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.