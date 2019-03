Liberalii solidari cu magistrații. Ludovic Orban (PNL): Purtăm banderole albe. Cerem abrogarea OUG 7 (VIDEO)

Mai mult, parlamentarii și europarlamentarii din PNL vor purta, luni, banderole albe în semn de solidaritate cu magistrații care protestează față de OUG 7.

Președintele liberalilor, Ludovic Orban, a anunțat că decizia a fost luată în Biroul Executiv și anunțată de liderul partidului, Ludovic Orban.

„Am recomandat reprezentanților PNL, în special parlamentarilor, europarlamentarilor, ca astăzi să purtăm aceste banderole în semn de solidaritate cu protestul magistraților împotriva OUG 7, pentru că astăzi va avea loc un protest amplu în foarte multe Parchete, în foarte multe judecătorii, tribunale, iar mesajul nostru este unul de solidaritate și de susținere a revendicărilor legitime ale magistraților, mai precis abrogarea OUG 7 și desființarea acestei Secții speciale de investigare a infracțiunilor realizate de magistrați care a căpătat aspectul unui pluton de execuție al magistraților independenți, în care comanda foc o dă ministrul Justiției la ordinul lui Dragnea”, a declarat Ludovic Orban, la finalul ședinței de luni a Biroului Executiv al PNL.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.