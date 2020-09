Liberalul Vergil Chițac, despre Monica Anisie: Discuțiile sunt atât de politizate în contextul celor două campanii electorale, încât o cred pe doamna ministru că ușor-ușor o lasă speranța

Vergil Chițac, candidatul PNL pentru funcția de primar al municipiului Constanța, a comentat, vineri, în cadrul Știrilor B1 TV, mesajul transmis de ministrul Educației, Monica Anisie, în contextul în care mai sunt doar câteva zile până la începutul noului an școlar, marcat de numeroase incertitudini apărute pe fondul pandemiei de coronavirus. Ministrul deplânge faptul că ”orice intenţie bună este interpretată de toţi cei fără de greşeală”. ”Toată lumea critică, nimeni nu vine cu soluţii”, afirmă ministrul, care adăugă că aşteaptă propuneri de soluţii concrete de la cei care susţin că le au. Chițac afirmă că reacția Monicăi Anisie este de înțeles având în vedere că toate discuțiile despre noul an școlar sunt politizate având în vedere apropierea alegerilor locale și a celor parlamentare.

„Eu o pot înțelege pe doamna ministru. Noi toți suntem în fața unei situații pe care nu am mai experimantat-o. Începem un an școlar într-o criză sanitară, urmată de o criză economică, situașia este dificilă cu finanțele țării. Este evident că discuțiile sunt atât de politizate în contextul acestor două campanii electorale, încât o cred pe doamna ministru că ușor-ușor, fiind și femeie, o lasă speranța.

Există, la noi, la români, de mult timp o cultură a neasumării răspunderii. Primăriile răspund de tot ceea ce înseamnă echiparea materială a școlii”, a declarat Vergil Chițac.

Întrebat care ar fi lecția pentru un primar sau o autoritate locală în tot acest context, liberalul a răspuns: ”Pot să vă spun ce aș fi făcut eu. Încă de la terminarea școlii aș fi convocat o ședință de consiliu local, aș fi extins comisia de educație/cultură a primăriei în sensul în care aș fi adus oameni din inspectoratul școlar și directori de școli și aș fi făcut o evaluare la fiecare școală în parte cu necesitățile materiale – de laptopuri, de materiale sanitare, de containere, unde este cazul - de asistente școlare, de medici școlari, că avem nevoie să umble printre copii când sunt în pauză, să respecte distanța. Aș fi făcut o evaluare și i-aș fi cerut Guvernului banii de care am nevoie. Dar eu trebuie să am un backup, dacă Guvernul nu-mi da, ce fac? Există posibilitatea să fac împrumuturi bancare, nu pot să las lucrurile așa și să aștept să nu se înceapă școala sau să mă plâng peste tot că nu mi-a dat Guvernul și copiii nu se pot duce la școală”.

”Nu mai înţeleg nimic din tot ce se întâmplă în jurul meu! Orice intenţie bună este interpretată de toţi cei fără de greşeală! Oameni de bine, nu am ce zice! Toată lumea critică, nimeni nu vine cu soluţii! Aştept soluţii, dacă au! Faptul că mă opresc şi vorbesc cu oamenii nu e bine! Dacă nu vorbesc cu ei, (ceea ce nu mă caracterizează) iarăşi nu e bine! Orice aş face nu e bine! Şi cine spune asta? Cei fără de greşeală”, a scris Monica Anisie, pe Facebook.

Potrivit datelor publicate vineri de Ministerul Educației, 12.610 de unități de învățământ din România vor începe anul școlar 2020 – 2021 în scenariul 1 (prezența fizică la școală a tuturor elevilor), 4.892 în scenariul 2 (o parte dintre elevi sunt prezenți la școală, iar restul fac ore online, prin rotație), în scenariul 3 se încadrează 238 de școli (toți elevii fac cursuri online), în timp ce 7 școli vor începe anul în scenarii mixte, care se aplică în cazul unităților de învățământ care se află încă în curs de reabilitare sau und eexistă cazuri medicale particulare la clasă.

