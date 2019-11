Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat luni, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, că nu este obligatoriu ca Viorica Dăncilă să demisioneze de la șefia PSD după eșecul înregistrat la alegerile prezidențiale.

Întrebat dacă este de părere că demisia Vioricăi Dăncilă ar fi un gest de normalitate politică, Buzatu a răspuns: ”Nu consider. Dacă doamna Dăncilă dorește să-și dea demisia, sigur că poate să facă acest lucru. Dacă nu consideră, poate să nu o facă”.

Referitor la discuțiile pe care Marcel Ciolacu le poartă luni seară cu liderii PSD, în contextul în care se anunță schimbări la conducerea partidului, Buzatu a subliniat că nu înțelege în ce calitate organizează Ciolacu aceste întrevederi.

”Nu știu în cel calitate domnul Ciolacu dorește să stea de vorbă cu liderii organizațiilor, dar sper că mâine (marți - n.r.), în cadrul CEx, voi afla acest lucru. Domnul Ciolacu are un statut normal în partid, de om care a fost mandatat de PSD și sprijinit pentru a obține funcția de președinte al Camerei Deputaților. Trebuie să-i aducem și osanale acum?”

La remarca moderatorului Răzvan Zamfir potrivit căreia Marcel Ciolacu pare că se erijează în liderul de facto al PSD, în acest moment, Dumitru Buzatu a precizat: ”Domnul Ciolacu se poate întâlni cu oricare dintre liderii partidului și chiar și eu i-aș răspunde la această invitație, dar deocamdată nu știu să aibă altă calitate decât aceea de președinte al Camerei Deputaților și presuspun că în această calitate a furnizat această informație”.

Referitor la persoana care ar fi în măsură să preia, până la Congres, șefia PSD, dacă Viorica Dăncilă va demisiona, Dumitru Buzatu a precizat: ”Eu cred că omul care ar urma să preia conducerea partidului ar trebui să aibă o foarte bună capacitate politică, să aibă un prestigiu recunoscut de toți colegii, o capacitate de analiză foarte fină pentru a orienta discuțiile în partid atât către aflarea cauzelor care au generat această situație, cât și a trasa liniile care să ducă la ieșirea din această situație. În funcție de majoritatea care se va contura, cineva va prelua această funcție”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.