USR, în mijlocul unui nou scandal: Un lider local a demisionat după ce a fost acuzată că a furat costumul de baie al unei tinere, apoi ar fi bătut-o pe prietena acesteia

Continuă scandalurile în interiorul USR! Ramona Dzitac, lider al filialele din Găvojdia, Timiș, a demisionat după ce a fost acuzată de către două tinere că că a furat un costum de baie și o pereche de șlapi, iar apoi ar fi bătut-o pe una dintre ele.

"A fost o fracțiune de secundă până când eu am fost jos și ea peste mine și m-a dat cu capul de asfalt de foarte multe ori. M-am trezit cu capul spart", susține tânără care ar fi fost agresată.

În replică, Dzitac susține că totul a fost o înscenare, dar recunoaște că și-a pierdut cumpătul când a văzut că este filmată de prietena păgubitei și că ar fi "zgâriat-o" și i-a spart ochelarii, conform tion.ro.

Evenimentele ar fi avut loc după o petrecere a burlăcițelor de unde Dzitac ar fi plecat cu un costum de baie și o pereche de șlapi. Ulterior, ea a postat pe rețelele de socializare o poză cu ea în acel costum de baie și încălțată cu papucii respectivi, moment în care a fost contactată de păgubite, care i-au cerut să le returneze bunurile pe care le-ar fi furat.

"Am zgâriat-o și da, i-am spart ochelarii, pe care i-am plătit pe loc", recunoaște fostul lider USR.

"În vară am organizat o petrecere a burlăcițelor la care au participat și fetele astea două. Totul a fost în regulă până acum, în ianuarie, când m-au contactat că au văzut o poză cu mine în dresul uneia de baie și șlapii alteia. Eu le-am spus că nu aveam de ce fur lucrurile astea, e un dres de 50 de lei, să fim serioși. Dar am acceptat să mă întâlnesc cu una dintre ele să îi fac cadou dresul. Ea a venit cu o prietenă care mă filma cu telefonul pe ascuns. Am rugat-o să nu mă mai filmeze. Ele doreau să recunosc eu că am furat dresul ăla. Era clar o înscenare. Am zgâriat-o și, da, i-am spart ochelarii, pe care i-am plătit pe loc: 800 de lei”, a declarat Dzitac, care între timp și-a sters contul de Facebook.

Joi seară, în cadrul unei ședințe a USR Timiș, ea a decis să își dea demisia din partid, după ce cu câteva ore înainte, când scandalul a fost prezentat de presa locală, ea anunțase că să se autosuspendă din funcția de președinte al USR Găvojdia.

Tânăra agresată a depus plângere la Poliție împotriva Ramonei Dzitac.

"Eu nu am legătură cu ce a furat Ramona Dzitac, doar mi-am însoțit prietena pentru că și ea (Ramona Dzitac – n.r.) a venit însoțită de un bărbat. Am filmat în caz că se iscă ceva, să am dovada că nu noi am început. La un moment dat, ea (Ramona Dzitac – n.r.) a observat că am filmat și m-am trezit cu ea în fața mea, fără să am timp să mă apăr. A fost o fracțiune de secundă până când eu am fost jos și ea peste mine și mă dădea cu capul de asfalt de foarte multe ori. Am leșinat de două ori. În timp ce mă tot dădea cu capul de asfalt, prietena mea a încercat să o ia de pe mine, dar în zadar. Într-un final m-am trezit cu capul spart. Au venit de la SMURD și Poliție și am depus și plângere, pentru că nu e normal să faci așa ceva unei persoane, e inuman. Starea mea de sănătate nu e bună în momentul de față”, a declarat victima.

Ramona Dzitac a fost în trecut membră PMP. Susținătoare a Roxanei Iliescu, fost președinte PMP Timiș, ea l-a acuzat la un moment dat pe un vicepreședinte al filialei că ar fi bătut-o la el în birou.

USR Timiș a anunțat, vineri, că se delimitează de "orice acțiune ilegală sau imorală" a membrilor săi, orice derapaj urmând să fie sancționat dur.

"În urma discuțiilor care au apărut în spațiul public referitor la acțiunile reprobabile ale președintei filialei USR Găvojdia, vă comunicăm că aceasta și-a dat demisia, calitatea sa de membru USR încetând de astăzi. Imediat după ce am aflat despre incident am convocat Biroul Județean Timiș, am analizat faptele împreună cu colegii din județ, iar concluzia care a urmat a fost firească: USR se delimitează de orice acțiune ilegală și imorală a membrilor noștri. Orice derapaj de acest fel va fi sancționat dur de către conducerea județeană a USR. Un astfel de comportament nu îi reprezintă nici pe cei aproape 20.000 de membri ai partidului și nici pe zecile de mii de timișeni care și-au pus până acum speranțele în noi. Oricine nu respectă aceste principii și criteriile de integritate USR va fi sancționat, deoarece principiile și onestitatea sunt cele mai valoroase lucruri pe care le avem”, a transmis, vineri, printr-un comunicat de presă, liderul USR Timiș, Cristian Moș.