Consiliul Politic Național al PSD se reunește, luni, și va decide cine mai rămâne în funcție ca lider de filială, ca urmare a rezultatului obținut la alegerile locale din 2020. Printre cei vizați de o posibilă înlocuire se numără și Marian Oprișan, care conduce PSD Vrancea de trei decenii, dar care a pierdut șefia Consiliului Județean după 20 de ani.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.