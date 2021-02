Liderii liberali se reunesc astăzi în ședință. Proiectul de buget pentru 2021, prioritatea zero în ședința de partid

Liderii liberali se reunesc, astăzi, in ședința de partid ca să discute despre proiectul de buget pentru 2021. Guvernul caută soluții pentru deficitul de 7%. Tot în cursul zilei de astăzi va avea loc și o ședința a coaliției, penmtru a discuta despre bugetul pentru anul acesta.

Ședința urmează să înceapă în jurul orei 10.00, iar prioritatea zero este cea a bugetului de stat pe anul 2021. Este un subiect controversat, având în vedere că bugetul ar fi trebuit să fie deja gata. Săptămâna trecută, au primit inclusiv un temen limită din partea președintelui, ca bugetul să fie gata în două săptămâni de la momentul respectiv, adică cel mult până la data de 10 februarie.

Bugetul trebuie să fire prezentat de Executiv în Parlamentul României. Vor fi cu siguranță discuții legate de modul în care vo fi împărțiți banii, pentru că toți miniștrii își doresc un buget cât mai generos pentru Ministerele lor.

Totodată, reamintim că Senatul și Camera Deputaților se întrunesc în prima sesiune ordinară din acest an, iar bugetul de stat pentru 2021 și bugetul de stat pentru asigurări sociale sunt una dintre principalele teme care vor urma să fie dezbătute în plen.

Un alt subiect de discuțit în ședința liderilor național – liberali va fi referitor la validarea secretarilor de stat puși de PNL în cadrul ministerelor și cu siguranță se va discuta și despre situația de la Matei Balș. Premierul a trimis Corpul de Control la Matei Balș și se așteptă și rezultatele verificărilor. Cei din PNL sunt totodată nemulțumiți de modul în care a fost gestionată această situație de către ministrul Sănății, Vlad Voiculescu.

