Liderii PSD convocați de urgență în ședința Consiliului Politic Național, pe tema moțiunii de cenzură

Marcel Ciolacu, a convocat, joi, liderii județeni PSD la o ședință cu conducerea centrală pentru a discuta despre strategia la dezbaterea și votarea moțiunii de cenzură. Ședința va avea loc la ora 13.00, în format online.

Liderii PSD convocați de urgență în ședința Consiliului Politic Național

Social-democrații se reunesc joi, d la ora 13.00, în ședința Consiliului Politic Național pentrua discuta despre moțiunea de cenzură împotriva Guvernului PNL, vot ce va avea loc pe 31 august, de la ora 14.00.

Social-democrații vor ddiscuta și despre strategia negocierilor cu celelalte partide. Până acum, PSD se bazează pe voturile parlamentarilor ALDE, Pro România și PPU-sl, iar UDMR este încă încă incert.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat, marți, că liderii Uniunii vor stabili în ziua votului dacă va susţine sau nu moţiunea de cenzură a PSD împotriva Guvernului Orban.

"Noi ştiam de intenţia PSD-ului de a depune moţiunea de cenzură, am vorbit cu Marcel Ciolacu undeva în iulie şi am spus că noi nu vom semna moţiunea de cenzură, dar alte discuţii nu au fost pentru susţinerea moţiunii de cenzură, cum nu a existat nici o discuţie cu PNL. Am vorbit la telefon săptămâna trecută cu premierul Orban, probabil că ne vom întâlni la un moment dat, cum mă voi întâlni şi cu Ciolacu şi cu alt lider, nu e nicio problemă, aşa e în politică. Nu vom discuta până în ziua votului, atunci vom stabili, fiindcă avem o mie de motive să dăm jos Guvernul. Trebuie să ne gândim. Nu vrem să fim victime colaterale din punct de vedere politic într-un război care nu este războiul nostru", a explicat liderul UDMR, Kelemen Hunor la Adevărul Live.

Amintim că ziua votării moțiunii de cenzură depusă de PSD, semnată de 205 parlamentari și intitulată „Guvernul PNL, de la pandemie la pande-mită generalizată", este luni, 31 august 2020.

Decizia a fost luată, joi, în ședința Birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului. 31 august este ultima zi a sesiunii extraordinare a Legislativului.

Guvernul a sesizat CCR cu privire la depunerea moțiunii de cenzură

Guvernul a sesizat Curtea Constituțională cu provire la un posibil conflict juridic între instituții pe tema depunerii moțiunii de cenzură.

Ionel Dancă, șeful Cancelariei prim-ministrului, a declarat că decizia de sesizare a CCR a fost luată în încercarea de a opri ”un abuz de interpretare a Constituției”.

”Noi am sesizat Curtea Constituțională nu pentru că ne-ar fi frică de o astfel de moțiune de cenzură, ci pentru a opri un astfel de abuz de interpretare a Constituției, în sensul în care s-ar putea depune o moțiune de cezură într-o sesiune parlamentară convocată în mod extraordinar de către o majoritate parlamentară efemeră”, a declarat Ionel Dancă, într-o intervenție telefonică pe B1 TV.

Klaus Iohannis: Moțiunea de cenzură, izvorâtă din cincismul PSD

Președintele Klaus Ioahnnis a declarat, miercuri, că “e prima moțiune de cenzură de după Revoluție depusă în sesiune extraordinară, cam în bătaie de joc de PSD și toată lumea știe că eu nu îmi doresc să treacă.”

“Cred că toată lumea își dă seama de ce nu trebuie să treacă: suntem în pandemie, criză economică și oricum avem alegeri peste câteva săptpmâni, probabil la începutul lui decembrie. Deci ce rost mai are? Nu cred că PSD își imaginează sau își dorește să preia guvernarea. Cred că PSD vrea pur și simplu să arunce țara în aer și asta mi se pare un lucru grav. Sper să fie suficientă înțelepciune în Parlament să nu treacă moțiunea. E una total neavenită, izvorâtă din cinismul PSD-ist. Cred că românii își dau seama că avem de-a face cu o moțiue populist-electoralistă, total neavenită și pusă într-un moment în care avem nevoie de orice numai de instabilitate politică nu.”, a spus Iohannis.