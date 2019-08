EXCLUSIV ONLINE // Primari și lideri PSD din 48 de localități din Dâmbovița i-au înaintat o scrisoare premierului Viorica Dăncilă prin care îi cer acesteia ”demiterea actualei conduceri a organizației și numirea unei conduceri interimare” (Detalii AICI). Aceștia o acuză pe Rovana Plumb și pe fiul acesteia, ales în biroul județean, că au pus stăpânire pe județ și că ar cheltui într-un mod lipsit de responsabilitate banii organizației pe „mese festive și consultanți dubioși”. Despre activitatea fiului acesteia liderii PSD spun că „acțiunile permanente de intimidare și amenințare, scandalurile pe interese au alimentat o atmosferă de instabilitate a organizației datorită comportamentului de vătaf al județului al lui Andrei Plumb. Astăzi nimic nu se mișcă în județ fără ordinul lui Andrei Plumb” .

Unul dintre primii semnatari ai scrisorii este Constantin Ana, primarul PSD al orașului Pucioasa și vice-președinte PSD Dâmbovița. Acesta spune că din cauza comportamentului lui Andrei Plumb au avut de suferit și bugetele locale ale orașelor și localităților din județ.

„Băiatul dânsei a avut tupeul direct sau indirect să își bage nasul inclusiv în alocările de la consiliul județean. Propunerea inițială făcută de președintele de consiliu județean pentru alocări din cei 7,5% din IVG (Impozitul pe Venit Global), respectiv suma de 28.492 000 de mii de lei, a fost trunchiată de decizia familiei Plumb. Noi am avut o propunere inițială de 800.000 de lei și am ajuns să primim 500.000 de mii de lei, un oraș cu 15.000 de locuitori, pentru ca așa a vrut familia”, a declarat pentru B1.ro Constantin Ana.

În acest context mai mult de jumătate din primarii și reprezentanții din județ au semnat scrisoarea adresată premierului.

„Eu sunt unul dintre primii semnatari. Problema este de multă vreme, noi am avut un dialog împreună cu colegii mei încă de la alegerile europarlamentare, pentru că eu sunt unul dintre cei care a avut un rezultat extrem de prost și am început să îmi pun semne de întrebare și din păcate, sau din fericire, pe lângă propriile-mi greșeli am realizat că lucrurile sunt mult mai complicate și că o parte din vină o poartă și conducerea organizației județene, cea care la momentul respectiv, prin doamna Plumb, deținea și primul loc pe liste", a mai declarat vicepreședintele PSD Dâmbovița.

Despre Andrei Plumb, Constantin Ana spune că a fost votat în biroul județean pentru că membrii au fost intimidați.

„Cum a ajuns? A ajuns într-un moment în care eu am fost singurul care a votat împotriva menținerii dânsei ca președinte de organizație. A fost o zi urâtă pentru mine, dânsa și-a pus mandatul pe masă în fața CEX-ului și a fost un singur vot împotrivă, al meu, deși știu că și colegii mei aveau aceiași părere ca și mine, nu au avut probabil curajul în momentul respectiv. Și ca să completeze, cireașa de pe tort, ca să nu zic bomboana de pe colivă, a fost să-și nominalizeze fiul ca vicepreședinte, în locul unui alt vicepreședinte ce a demisionat. Mie mi s-a părut total nestatutar. Nestatutar dacă mă întrebați, în opinia mea, a fost și conferința extraordinară de alegeri din luna martie.

Eu sper să avem o conducere interimară numită de conducerea centrală, aleasă dintre colegii din Dâmbovița, să nu mai fie pusă de la București, care să gestioneze un moment delicat și să organizeze niște alegeri corecte pentru o nouă conducere la nivelul organizației", a mai precizat acesta.

Scrisoarea a fost înmânată premierului în week-end.