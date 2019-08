Liderii USR și PLUS vor porni în campanie într-un tandem `președinte-premier`. Dan Barna: Dacian Cioloș se va implica activ. Lansarea candidaturii va avea loc pe 27 august (VIDEO)

Dan Barna, candidatul alianței USR-PLUS la alegerile prezidențiale din acest an, a anunțat marți, în direct la B1TV, că va merge în campania electorală în tandem cu Dacian Cioloș, propunerea coaliției pentru fotoliul de premier al României.

SO ȚIA LUI MIHAI CONSTANTINESCU, ÎN LACRIMI, DE DURERE! DIN PĂCATE, A CONFIRMAT ANUNȚUL TRIST (GALERIE FOTO)



„Vom merge în tandem. Candidatul USR la prezidențiale și domnul Cioloș va fi propunerea de premier al USR-PLUS. Lansarea candidaturii ca eveniment, cu discursuri, cu mesaj, tot ce înseamnă, va fi pe 27 august”, a spus Dan Barna, în emisiunea Dosar de politician moderată de Silviu Mănăstire.

WOW, E SEXY MAMA! ȘI-A FĂCUT DE RÂS BĂIATUL! INCREDIBIL CUM A FOST FILMATĂ! TOȚI BĂRBAȚII POFTESC LA EA! (GALERIE FOTO)



Întrebat despre informațiile potrivit cărora ar fi existat tensiuni în interiorul Alianței în ultimele zile, pe fondul anunțului că liderul USR va fi propunerea comună a celor două formațiuni pentru cursa spre Cotroceni, Dan Barna a explicat că „lucrurile sunt foarte clare”.

EA ESTE CEA MAI SEXY FEMEIE DIN ARMATĂ! I-A INNEBUNIT PE TO ȚI ȘI ACUM S-A DEZBRĂCAT PENTRU PREȘEDINTE! (GALERIE FOTO)



„Lucrurile sunt foarte clare. Alianța merge mai departe. Am clarificat și protocolul nostru de colaborare. Suntem pe cursul pe care ni l-am propus încă de dinainte de 26 mai”, a spus Dan Barna, liderul USR.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.