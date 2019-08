Liderul ALDE consideră că rectificarea bugetară a fost `nerealistă`. Tăriceanu: `Nu poți să dai 500 de milioane de lei la Servicii și să tai de la Sănătate, Învățământ, Cercetare, Infrastructură` (VIDEO)

Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE, a catalogat drept „nerealistă” rectificarea bugetară făcută de Guvernul Dăncilă în luna august, reclamând că „nu poți să dai 500 de milioane de lei” către serviciile secrete, în timp ce „tai de la Sănătate, Învățământ, Cercetare, Infrastructură”.

„Am spus că e nerealistă, pentru că eu am spus înainte de rectificare, și rămân consecvent cu ceea ce am spus atunci. La acea rectificare, am atras atenția colegilor din PSD că se face o greșeală politică, în primul rând. Nu poți să dai 500 de milioane de lei la servicii și să tai de la Sănătate, Învățământ, Cercetare, Infrastructură șamd. Până la urmă, de la Sănătate într-adevăr nu s-a tăiat, dar bugetul nu se închidea cu nouă miliarde”, a spus Tăriceanu, după ședința ALDE, în care delegația permanentă a formațiunii a decis retragerea de la guvernare.

