Eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL și liderul delegației române din PPE, a afirmat miercuri seară, în direct pe B1TV, că Ursula von der Leyen, președintele ales al Comisiei Europene, „și-a plagiat teza de doctorat”.



„Păi, în primul rând, este dureros, și trebuie s-o spunem pentru că suntem oameni care spunem adevărul cu orice risc, noua președintă a Comisiei Europene este o doamnă, care a fost acuzată de colegii noștri de la Der Spiegel, cel mai important săptămânal din Germania, cu probe, că a plagiat 39 de pagini. Și-a plagiat teza de doctorat”, a declarat Rareș Bogdan, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Publicația germană Der Spiegel o acuza pe Ursula von der Leyen, fost ministru al Apărării din Germania, în anul 2015, că și-ar fi plagiat o bună parte din teza de doctorat.



În acest context, Rareș Bogdan a lansat un apel către toți liderii PPE referitor la respectarea criteriilor de integritate pentru toți candidații, precum și la respingerea dublei măsuri. PNL a reclamat în repetate rânduri nominalizarea Rovanei Plumb pentru postul de comisar europaen, astfel că le-a cerut celorlalte state aceleași standarde.



„Am spus foarte clar. Știți care e avantajul unui jurnalist în hățișul birocractic de la Bruxelles? Că poate să spună adevărul. Lucrurile să fie clare. Noi nu vom vota altceva decât ne dictează conștiința și decât ne dictează informările. Rovana Plumb nu este potrivită pentru a fi comisar european. Rovana Plumb este omul care reprezintă un Minister, cel a Fondurilor Europene, care a reușit să claseze România pe antepenultimul loc la atragerea de fonduri europene, cu 28% din totalul fondurilor disponibile. Rovana Plumb este omul care beneficiază de blocarea cercetării judiciare de către Parlamentul României, de către majoritatea parlamentară toxică UDMR-ALDE-PSD.



Vă rog din suflet, i-am rugat pe toți, să procedați în consecință și în cazul celorlalți candidați. Nu încercați dubla măsură, pentru că noi suntem intransigenți cu privire la propunerea România, căci este nepotrivită. Fiți și dumneavoastră”, a adăugat Rareș Bogdan.

