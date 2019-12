Liderul deputaților PNL crede că vor mai apărea cazuri ca la PSD Arad. Florin Roman: Baronii au furat în liniște și pace timp de trei ani de zile, conduși de Dragnea (VIDEO)

Florin Roman, liderul deputaților PNL, consideră că „o să mai apară” cazuri precum cel de la Arad, unde șeful filialei județene PSD a fost preluat, luni, de procurorii DNA chiar din sediul partidului și dus la audieri la Timişoara.



Dosarul are legatură cu șpăgile între 50 și 100 de euro care s-ar fi dat angajaților DRDP Timișoara, pentru măsluirea greutății camioanelor de marfa care treceau în Ungaria. De asemenea, se presupune că mai mulți politicieni interveneau pentru ca anumite camioane să nu fie cântărite, iar banii ar fi fost folosiți in interesul PSD Arad. (Detalii AICI)



„O să vedeți că o să mai apară astfel de cazuri, pentru că băieții aceștia, timp de trei ani de zile, au furat în liniște și pace, pentru că au rezolvat-o pe Kovesi, prin mișcarea lui Liviu Dragnea. Au măcelărit Codurile de procedură penală, Codul penal, au modificat tot în favoarea lor și s-a generat o anumită liniște. Îi vedeai că au o liniște. Din niște oameni, care au venit în 2016 oarecum speriați, atenți la ceea ce se întâmplă, după un an de zile Dragnea le-a oferi acea liniște de care ei aveau nevoie pentru ca să fure”, a declarat luni seară Florin Roman, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Liderul deputaților PNL susține că fostul ministru Mihai Fifor este unul dintre social-democrații cu mare „greutate” asupra organizației PSD Arad.



„Există și vreo declarație a domnului Fifor pe această temă? Domnul Fifor era cel care manageria organizația de la Arad. Domnul Fifor era cel care avea greutate asupra acestei organizații, domnul Căprar și ceilalți deputați erau niște oameni apropiați de Fifor. Omul acesta a fost trei ani de zile președintele Comisiei de Apărare, unde ai acces la informații clasificate și, practic, păstrezi sub control parlamentar șefii de structuri din zona de Apărare”, a adăugat Florin Roman.

