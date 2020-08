Liderul deputaților PNL, Florin Roman, a anunțat joi că aleșii liberali au solicitat ca dezbaterea și votul final asupra moțiunii de cenzură să fie amânat până când Curtea Constituțională va lua o decizie cu privire la sesizarea Guvernului cu privire la posibila existență a unui conflict juridic între instituții. Solicitarea PNL, care a fost susținută și de cei de la USR, a fost însă respinsă. Florin Roman a făcut aceste precizări în cadrul unei conferințe de presă, la Alba Iulia, unde liberalul a prezentat bilanțul activității grupului parlamentar PNL din Camera Deputaților.

”Azi am avut Birourile permanente reunite. Împreună cu USR am propus ca moțiunea să fie amânată la dezbatere și vot final pentru că Guvernul a atacat la CCR decizia PSD pe care noi o considerăm total nepotrivită în perioada dificilă în care ne aflăm. PSD înseamnă iresponsabilitate. Nu poți ca, în plină criză sanitară, urmată de o criză economică, să arunci țara în instabilitate doar pentru jocuri interne din cadrul PSD. Propunerea noatră a fost respinsă”, a declarat Florin Roman.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD împotriva Guvernului liberal va fi dezbătută și votată, luni, 31 august, de la ora 14.00. Decizia a fost luată, joi, în ședința Birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului. 31 august este ultima zi a sesiunii extraordinare a Legislativului.

În ceea ce privește activitatea grupului parlamentar al PNL din Camera Deputaților, Roman a menționat proiectul de impozitare a pensiilor speciale sau procedurile de revocare a Renatei Weber din funcția de Avocat al Poporului.

„Suntem singurii care mărim pensiile și alocațiile cu atât cât ne permite bugetul. (...) Demararea procedurilor de revocare a Avocatului Poporului. Din punctul nostru de vedere, Renate Weber nu mai reprezintă poporul român. Au fost lupte și pe frontul CCR. Am atacat la CCR 9 inițiative plecate de la PSD, care însemnau proiecte fără surse de finanțare. (...) Am dus la bun sfârșit proiectul de impozitare a pensiilor speciale", a mai declarat Florin Roman.

