Liderul deputaţilor USR-PLUS, Ionuţ Moşteanu, întrebat dacă ieșirea de la guvernare este luată în calcul: Orice variantă este pe masă. E o surpriză că Vlad Voiculescu a fost demis fără o discuție în coaliție (VIDEO)

Liderul deputaţilor USR-PLUS, Ionuţ Moşteanu, se declară surprins de decizia premierului Florin Cîțu de a-l demite pe ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu. ”E o surpriză, din punctul meu de vedere, faptul că a fost demis fără o discuție în coaliție”, a declarat Moșteanu, miercuri, la Parlament, precizând că, în acest moment, toate variantele sunt luate în calcul, inclusiv cea în care USR-PLUS ar putea ieși de la guvernare.

”Aștept să avem o discuție cu vicepremierul Barna care a fost la întâlnirea cu premierul Cîțu. După această discuție, vom avea cu siguranță o ședință a structurii de conducere a USR-PLUS și în această ședință vom stabili ce facem în continuare. Va fi o decizie de partid”, a spus Moșteanu.

Întrebat dacă ieșirea de la guvernare este o variantă avută în vedere de USR în acest moment, parlamentarul a răspuns: ”Orice variantă este pe masă. Sunt colegi care susțin și această variantă. De asta va fi o discuție serioasă, calmă, așezată în Birourile Politice reunite, după ce vom avea toate detaliile din cadrul acestei discuții de dimineață și vedem cum facem în continuare. Pe mine, unul, mă surprinde, mai ales că am fost și la discuția din coaliție, de luni, în care părea că lucrurile sunt clare și am stabilit că mergem împreună în această formulă mai departe”.

Întrebat, de asemenea, dacă România trece acum printr-o criză politică, Moșteanu a declarat: ”Putem spune că e o criză politică. E o surpriză, din punctul meu de vedere, faptul că a fost demis fără o discuție în coaliție”.

Totodată, chestionat dacă ar putea avea loc o renegociere a portofoliilor în Guvern, liderul deputaților USR-PLUS a precizat: ”Trebuie să avem o discuție astăzi și diseară vom stabili cum facem în continuare. (...) Avem o structură a Guvernului decisă în coaliție acum trei luni și jumătate, atunci când am pornit la acest drum împreună, alături de PNL și UDMR. Această structură rămâne în picioare în momentul acesta”.

Vlad Voiculescu a fost demis, miercuri, din funcția de ministru al Sănătății. Interimatul la conducerea ministerului va fi asigurat de vicepremierul Dan Barna. Odată cu Voiculescu și Andreea Moldovan pleacă din funcția de secretar de stat.

Lovitură grea pentru Diana Șoșoacă! Ar putea fi închis

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.