Liderul deputaților USR PLUS, despre Ludovic Orban: ”Un politician cu foarte mult fler, flexibil, corect față de partenerii cu care lucrează”

Parlamentarul Ionuț Moșteanu, lider al deputaților USR PLUS, spune despre președintele PNL, Ludovic Orban, că este ”un politician cu foarte mult fler, flexibil, corect față de partenerii cu care lucrează”. Moșteanu și-a reevaluat opinia față de șeful liberalilor în contextul în care USR PLUS a anunțat, miercuri, prin vocea vicepremierului Dan Barna, că nu îl mai sprijină pe Florin Cîțu în funcția de premier, iar, potrivit unor surse politice, Alianța și-ar dori ca Ludovic Orban să revină în fruntea Executivului.

În luna decembrie a anului trecut, atunci când s-a format actualul Guvermn, varianta ca Orban să rămână la Palatul Victoria nu a fost agreată de USR PLUS.

„Eu zic că nu se poate merge mai departe cu Florin Cîțu premier. Și-a dovedit imaturitatea politică. Are de gestionat o coaliție de partide care participă la efortul de guvernare și (...) a luat o decizie unilaterală, fără nicio consultare. (...) Normal că reevaluez relația mea cu domnul Ludovic Orban, pe dânsul l-am văzut mai mult la televizor, nu avusesem o relație de lucru, așa cum am avut în ultimele patru luni. Lucrând zilnic cu dânsul am văzut un politician cu foarte mult fler, flexibil, corect față de partenerii cu care lucrează în fiecare zi.

La 4 luni de la momentul decembrie 2020 am această revelație. Așa învățăm, creștem, cunoaștem mai bine oamenii și se schimbă părerile în timp. Pe domnul Orban îl știam de la televizor, nu fusese parlamentar în mandatul anterior. În lunile astea am lucrat cu dânsul, e un partener de drum de nădejde”, a declarat Ionuț Moșteanu, la Digi 24.

Ludovic Orban: Florin Cîțu este premierul care reprezintă PNL

Pe de altă parte, Ludovic Orban a spus, miercuri, că PNL îl susține în continuare pe Florin Cîțu în funcția de premier.

”Decizia de susținere în funcția de premier a domnului Florin Cîțu a fost o decizie, în primul rând, a PNL, și apoi a formațiunilor politice din coaliție. Schimbarea premierului nu poate fi decisă decât tot de coaliție. În ceea ce ne privește pe noi, PNL, când am luat decizia de a-l sprijini pentru poziția de premier, am analizat această candidatură și îl sprijinim în continuare. Este premierul care reprezintă PNL. (...) Nu există la ora actuală o altă soluție politică pentru o majoritate guvernamentală care să poate să asigure o bună guvernare. (...) Sunt covins că nu există altă soluție politică nici pentru colegii noștri din USR-PLUS decât actuala coaliție de guvernare”, a spus Ludovic Orban.

Întrebat dacă este posibilă o revenire a sa în funcția de premier Ludovic Orban a răspuns: ”Prim-ministrul PNL este Florin Cîțu și PNL îl susține pe Florin Cîțu”.