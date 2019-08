Liderul PLUS, altă versiune decât partenerul de la USR. Dacian Cioloș: Alianța este pregătită să-și asume guvernarea / Dan Barna anunțase că vor prelua puterea abia după alegeri

Dacian Cioloș a declarat, miercuri, că Alianța USR-PLUS este pregătită să-și asume guvernarea, dar a precizat că, înainte de toate, trebuie demis Guvernul Dăncilă, potrivit hotnews.ro.



„Noi suntem gata să ne asumăm guvernarea pentru a pune România pe o direcție sănătoasă”, a spus Dacian Cioloș la Digi 24.



Declarația liderului PLUS vine în contextul în care partenerul său politic de la USR, Dan Barna, a spus în repetate rânduri că formațiunea sa va intra la guvernare abia după o nouă rundă de alegeri generale, fie ele anticipate sau la termen.



Referitor la negocierile cu PNL pentru formarea unui nou cabinet, Dacian Cioloș a spus că o „să vină momentul în care să ne așezăm la masă pentru a discuta detaliile”, dar lucrurile trebuie făcute pe rând: ”Guvernul acesta trebuie să cadă”.



„După ce acest guvern va pica sunt multiple soluții. Suntem gata să contribuim la o soluție pozitivă care să scoată România din acest impas care se numește PSD”, a adăugat Cioloș.



Liderul PLUS a precizat că nu se pune problema unor discuții cu PSD, având în vedere că formațiunea social-democrată „a demonstrat deja ce poate sau, mai degrabă, ce nu poate”.



„Nu mai avem ce să discutăm cu PSD, asta ne spun alegătorii, PSD a demonstrat deja ce poate sau, mai degrabă, ce nu poate. Ei fac orice să rămână la guvenare. Ei trebuie să fie la putere pentru a canaliza bani spre baronatele locale pentru ca banii să ajungă la partid”.



Pe de altă parte, el a spus că „din experiența 2016 am învățat foarte multe lucruri și nu o să mai facem aceleași greșeli. Am acceptat guvernarea fără să fie foarte clar că există o majoritate care să sprijine reforma”.