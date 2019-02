Liderul PNL, Ludovic Orban: 'OUG 114, CATASTROFALĂ pentru economie. Aruncă România în RECESIUNE' (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, avertizează încă o dată că Ordonanța 114 este distructivă. "Va afecta grav economia românească și exită riscul să arunce țara în recesiune", atrage atenția liderul liberalilor

Semnalelel pe care PNL le-a trans încă de la adoptarea Ordonanței lăcomiei sunt “sunt confirmate”.

“Orice om care are o minimă cultură economică poate să înțeleagă consecințele catastrofale ale acestei reglementări împotriva economiei românești”, spune liderul PNL.

De asemenea, liberalii au luat, luni, în Biroul Executiv, decizia să mandateze liderii grupurilor parlamentare din Cameră și Senat să negocieze cu colegii din opoziție desemnearea unui candidat care să fie susținut de întreaga opoziție la președinția Autorității Electorale Permanente.

