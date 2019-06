Președintele Partidului Popular European Joseph Daul i-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis un mesaj de felicitare pentru felul în care România a asigurat pentru prima dată preşediţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

Liderul PPE a scris pe Twitter, că Iohannis ”continuă să protejeze statul de drept și să lupte împotriva corupției” și a subliniat că Summitul care a avut loc pe 9 mai, la Sibiu, a reprezentat „un punct culminant în pregătirea viitorului” Uniunii Europene.

”Prima președinție rotativă a Consiliului UE deținută de România se încheie. Felicitări președintelui Klaus Iohannis care a condus cu succes RO2019EU și continuă să protejeze statul de drept și să lupte împotriva corupției. Summitul de la Sibiu va rămâne un punct culminant în pregătirea viitorului continentului nostru”, a scris Joseph Daul, pe Twitter.

Duminică, 30 iunie se încheie cele șase luni în care România a deținut președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

Președintele Klaus Iohannis participă, duminică, la Summitul Partidului Popular European, de la Bruxelles, după care va fi prezent la reuniunea extraordinară a Consiliului European, organizată pentru desemnarea noului președinte al Comisiei Europene, precum și pentru numiri în alte postui-cheie din cadrul UE. (Detalii AICI)

The 1st Romanian #EU rotating Presidency comes to an end. Congratulations to President @KlausIohannis who successfully led @ro2019eu#SibiuSummit will remain a highlight for preparing our continent’s future.