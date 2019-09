Liderul Pro România, convins „100% că vine furtuna economică”. Victor Ponta: „După ce l-au luat cu duba pe Dragnea, toți au devenit curajoși. Cum a fost după ce a fugit Ceaușescu”

Victor Ponta, președintele Pro România, este convins că „sută la sută vine furtuna economică”, potrivit stiripesurse.ro.



Printre altele, fostul premier a comentat și situația politică internă, referindu-se în special la PSD. După încarcerarea lui Liviu Dragnea, spune el, „au devenit toți curajoși”, comparând situația cu momentele din debutul României postdecembriste, când aparatul de stat, fidel lui Nicolae Ceaușescu până la acea vreme, s-a dezis imediat de dictatorul comunist.



„Le-am stricat niste blaturi si ma bucur de chestia asta. Ceea ce este cel mai important si ce am incercat sa stric si eu, ce a incercat si domnul Tariceanu, este acest dolce far niente, domne', dupa 27 mai, doamna Dancila a scapat de Dragnea, deci mergem mai departe la fel.



A fost cel mai prost rezultat din istoria PSD. Apoi, au venit, l-au luat cu duba pe Dragnea. Dupa care, au devenit toti curajosi, cum a fost dupa ce a fugit Ceausescu cu elicopterul, stiti ca toti din CC s-au declarat antiCeausisti: Bobu, Postelnicu, Dascalescu. Dar dupa aia nu au ramas tot ei la putere. Aici au ramas si nu s-a schimbat nimic.



Am avut o singura discutie cu doamna Dancila pe aceasta tema, i-am spus sa schimbe guvernul, programul de guvernare. A zis «da, da, da», dar nu a mai schimbat. Domnul Tariceanu i-a spus acelasi lucru, suntem in colaps bugetar. Sigur, mai da Teodorovici 50 de lei la pensie, ca impuscatu'... Nu s-a schimbat nimic.



(...) Asta seara, nu avem un guvern care sa poata sa functioneze. Tot in aceasta seara, doua agentii de rating international au spus acelasi lucru: va duceti in cap cu Romania. Problema este urmatoarea: nu mai sunt bani, nici nu o sa avem bani, nu avem un program economic si nu avem pe cineva care sa ne pregateasca pentru furtuna. Eu sunt convins ca furtuna economica vine. Suta la suta vine”, a declarat Victor Ponta, în direct pe Realitatea TV.