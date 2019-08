Liderul Pro România, Victor Ponta, a scris un mesaj plin ironie la adresa premierului Viorica Dăncilă în care sugerează că și-a greșit meseria în momentul în care a intrat în politică.

“Fara suparare, nu sunt sigur de mine, dar de tine sunt foarte sigur - tu chiar ti-ai gresit meseria!!! Si ne costa pe toti foarte mult ! Ce treaba ai tu cu functia de Prim Ministru ( in afara de prostia lui Liviu care a crezut ca fraierul ca tu nu il tradezi)? Dar cu functia de Presedinte? Dar cu aceea de presedinte al PSD? Stiu - o sa-mi spui ca nici cu functia de europarlamentar nu aveai absolut nicio treaba - si ca eu te-am pus acolo ! Scuze - am gresit atunci!

Sigur ca “armetica” e dificila - si 29 de parlamentari lipsa nu te fac asa sigura ca lipsesc

Viorica - de ce nu te ocupi tu de lucrurile la care te pricepi! Ah - chiar ! La ce te pricepi tu? Ce meserie ai ca eu te stiu doar ca lucrai la Dragnea la PSD Teleorman - da, la Dragnea care acum sta in celula si tu stai pe locul lui ! Tu ai o meserie? Predai vreo materie la Liceul din Videle? Ce materie? Scuze ca am pus atatea intrebari - nu am vrut sa te naucesc! Sunt sigur ca sunt Mihai si Eugen langa tine sa te ajute cu raspunsurile!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Dăncilă a fost întrebată, joi, într-o conferinţă de presă susţinută la Piteşti, dacă ia în calcul să se retragă din cursa pentru prezidenţiale, în schimbul susţinerii în Parlament, aşa cum a declarat Victor Ponta.

"Noi nu mai ascultăm de mult declaraţiile lui Victor Ponta, cred că şi-a greşit meseria, face foarte multe scenarii. Noi ne ghidăm după propriile noastre decizii şi cred că aşa este important. Eu am intrat în cursa prezidenţială, merg mai departe şi nu răspundem şantajului sau acestor negocieri pe care le vor unii: ieşi din cursa prezidenţială, dacă te susţinem, dacă...Nu", a replicat Dăncilă.