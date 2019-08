Liderul PSD Brăila NU o vrea pe Dăncilă candidat la prezidențiale: 'Eu NU particip la congres. Consider că există candidați care pot atrage un număr mai mare de voturi'

Nu toți PSD-iștii o susțin pe Viorica Dăncilă la prezidențiale. Primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir, spune că nici nu va participa la Congres, întrucât se va afla în concediu.

Dragomir este de părere că în PSD sunt oameni mai buni ca premierul Dăncilă și care ar obține un scor mai bun la alegerile din toamnă.

„Din pacate, ceilalti contracandidati ai doamnei Dancila s-au retras. Eu mi-as fi dorit ca PSD sa aiba mai multi candidati din care sa il poata selecta pe cel mai bun, cel care aduce cele mai multe voturi. A fost o singura optiune. Daca am fi avut mai multi candidati, ne intalneam in organizatie pentru a decide pe care il sustinem, astfel incat sa nu conteze functia pe care o detine in momentul de fata o persoana, ci numarul de voturi pe care il poate atrage.

Consider ca exista candidati care pot atrage un numar mai mare de voturi. Cred ferm ca scorul PSD la prezidentiale ar fi mai bun cu un alt candidat decat Dancila. Sunt convins ca scorul PSD ar fi mult mai mare cu un alt candidat. Am spus-o si in interiorul organizatiei. Cu siguranta sunt persoane in PSD care ar lua mai multe voturi”, a declarat Dragomir pentru debraila.ro, potrivit g4media.