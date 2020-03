Liderul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, a făcut precizări, luni, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, cu privire la cazul Sorinei Pintea, arestată prevenitiv pentru luare de mită.

După ce a anunțat luni dimineață, pe Facebook, că va propune ”suspendarea din PSD a doamnei Pintea şi a tuturor celor care ar putea avea legătură cu acest caz până la soluţionarea în instanţele de judecată a acuzaţiilor”, Zetea a susținut că la nivelul întregului partid este nevoie de adoptarea unor reguli clare care să fie aplicate în situațiile de acest fel.

”Nu este vorba despre o excludere. Săptămâna trecută, PSD ar fi trebuit să aibă un congres în care s-ar fi discutat și s-ar fi statuat anumite proceduri și criterii de integritate pentru toți membrii PSD sau pentru potențialii candidați ai PSD la orice funcție. Nu există astăzi niște proceduri concrete cu privire la ce se întâmplă în astfel de cazuri. Eu am cerut conducerii partidului să se adopte astfel de proceduri, adică să nu fim puși în situația de a lua ad-hoc, fiecare după mintea lui, anumite măsuri împotriva anumitor oameni. (...)

Mai puțin mă interesează situația politică, mă interesează în primul rând situația administrativă. Eu sunt președintele Consiliului Județean Maramureș care are în subordine Spitalul Județean și trebuie să asigure o continuitate a serviciilor medicale.

Până la urmă este vorba despre o suspendare, un lucru care se întâmplă în mod normal în orice stat de drept.

Nu e vorba de a te distanța (de oamenii cu probleme penale - n.r.). E vorba de proceduri legale, administrative care trebuie avute în vedere.

Prezumția de nevinovăție este un principiu de drept care trebuie respectat de către justiția din România, nu de partidele politice. Nu se poate renunța la prezumția de nevinovăție a unei persoane. procedurile interne care trebuie adoptate de PSD trebuie să prevadă toate situațiile care pot apărea”, a susținut Gabriel Zetea.

Întrebat, în acest context dacă PSD se mai bate cu așa-numitul stat paralel, Zetea a răspuns: ”Este o atitudine care s-a perpetuat în ultimele luni dstul de multm, o atitudine a întregului partid prin care nu încercăm să intervenim în procesul de justiție. Sunt alte partide care intervin și încearcă să modifice reguli.

Sorina Pintea a fost reținută de procurorii DNA, vineri noapte, după ce ar fi luat în calitatea sa de director al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş" din Baia Mare, o mită de circa 30.000 de euro.

Contractul din dosar se referă la achiziționarea echipamentelor sanitare specifice luptei cu coronavirusul. Sursele spun că ar fi fost prinsă în flagrant, iar Sorina Pintea va fi prezentată instanței cu propunere de arestare preventivă.

Sorina Pintea a devenit ministru al Sănătății în 29 ianuarie 2018, odată cu învestitura Guvernului Dăncilă, și a părăsit portofoliul la momentul 10 octombrie 2019, când cabinetul fostei lidere social-democrate era demis prin moțiune de cenzură.

Fostul ministru câștigase un mandat de senator la alegerile generale din 2016, când a candidat pe listele PSD. Cu toate acestea, în 4 februarie 2017, ea avea să își dea demisia, pentru că dorea să rămână în funcția de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriș" din Baia Mare.

