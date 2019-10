Liderul UDMR a explicat de ce nu este de acord cu alegerile locale în două tururi și cu desființarea Secției speciale prin OUG. Kelemen Hunor: Dacă USR sunt serioși, nu vor vota Guvernul (VIDEO)

Kelemen Hunor, liderul UDMR, a afirmat marți, la Palatul Parlamentului, că USR nu va vota pentru învestitura viitorul Guvern dacă își dorește cu adevărat alegeri anticipate.



„Ce susține USR, mă rog, este treaba USR. Nu mă bag, nu comentez. Ei susțin un lucru. Probabil că ei nu vor vota nici Guvernul, fiindcă dacă sunt oameni serioși și vorbesc despre anticipate, n-au cum să susțină un Guvern. Pentru că primul pas spre anticipate este să respingi Guvernul. Dacă ei sunt serioși, nu vor vota Guvernul. Dacă nu au zis chestia cu alegerile anticipate în mod foarte, foarte serios, atunci, sigur, este o altă poveste. Dar nu intrăm pe acest teren până nu vedem cine este premierul desemnat”, a declarat Kelemen Hunor.



Declarația liderului UDMR vine în contextul în care a fost întrebat ce crede despre propunerile legislative ale USR, precum desființarea Secției speciale și organizarea alegerilor locale în două tururi de scrutin. Dacă în cazul primului proiect a spus că Justiția nu trebuie modificată prin OUG, pe al doilea l-a respins în ansamblu.



„A fost un referendum, unde și eu am participat. Am votat «Da», la acea întrebare dacă prin OUG trebuie modificate legile Justiției, și au votat foarte mulți. Deci, ori luăm în serios acel vot, ori nu. Sigur, depinde de Guvern. Eu am spus ceea ce cred eu că trebuie să se întâmple. Și prin dezbatere parlamentară se poate ajunge la un vot, la un rezultat, indiferent despre ce legi și despre ce domeniu vorbim. Nu trebuie să intervenim prin OUG.



Alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Noi niciodată nu am susținut acest lucru. Noi, de când e lumea, spunem că alegerile trebuie făcute într-un singur tur. Deci, aici nu este o invenție nouă, pe de o parte. Pe de altă parte, există Hotărârea CCR din 2012, care spune că nu trebuie modificată legislația electorală cu un an înainte de alegeri. Așa trebuie să înțelegem și recomandările Comisiei de la Veneția. Nu susținem adoptarea prin OUG, nici măcar prin lege. Se poate discuta pentru un alt ciclu, eventual, dacă va exista majoritate, și se poate modifica pentru un alt ciclu electoral”, a adăugat Kelemen Hunor.

Aceste afirmații au fost făcute la puțin timp, după ce Kelemen Hunor i-a transmis președintelui Iohannis, în cadrul consultărilor de la Palatul Cotroceni, că UDMR nu dă „un cec în alb” asupra viitorului Guvern, ci așteaptă să vadă mai întâi programul de guvernare, măsurile propuse și perioada mandatului. (Detalii AICI)