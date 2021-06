Liderul UDMR, Kelemen Hunor: Dacă va exista această solicitare de revocare a Avocatului Poporului, noi o vom vota. Vrei, nu vrei, e o decizie politică și numirea, și eventuala schimbare din funcție (VIDEO)

Vicepremierul Kelemen Hunor a declarat marți seară, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, pe B1 TV, că dacă PNL și USR vor cere revocarea Renatei Weber din funcția de Avocat al Poporului, parlamentarii UDMR vor vota această solicitare. Rapoartele de activitate ale Avocatului Poporului și ale Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) au fost respinse, marți, de Parlament.

”A fost o decizie a coaliției că dacă va exista un raport în care vor fi nemulțumiri, atunci noi vom susține raportul colegilor noștri. Aceste rapoarte din 2018, 2019, 2020 au fost dezbătute și colegii care erau în comisiile de specialitate au ajuns la concluzia că trebuie să respingem raportul de activitate al Avocatului Poporului. Este de fiecare dată, vrei, nu vrei, o decizie politică și numirea, și eventuala schimbare a Avocatului Poporului, la Radio și la Televiziune.

Respingerea raportului nu înseamnă neapărat schimbarea și demiterea Avocatului Poporului, dar probabil că mâine (joi – n.r.), așa cum au anunțat colegii din PNL, USR, vor cere revocarea. Dacă va exista această solicitare, noi, pe baza respingerii raportului, vom vota”, a declarat Kelemen Hunor.

