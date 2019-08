Dan Barna, candidatul Alianței USR-PLUS la alegerile prezidențiale, a afirmat marți seară, în direct la B1TV, că nu a avut discuții cu președintele Iohannis în ceea ce privește reforma instituțională a Ministerului Afacerilor Interne și a altor instituții de forță, dar a precizat că este o temă care „nu mai poate fi evitată”.

„Nu, evident că nu am avut discuții cu președintele României pe acest subiect. Este o temă, care, din punctul meu de vedere, nu mai poate fi evitată. Vedem și, din păcate, e dureros pentru ceea ce se întâmplă, vedem că începem să eșuăm ca stat - din ce în ce mai grav, la cele mai obișnuite reacții pe care le așteptăm de la instituțiile noastre. Asigurarea siguranței, reacția rapidă în situația unor urgențe, care apar în viața de zi cu zi a societății, nu mai funcționează. Deci practic pare că instituțiile statului se dizolvă ușor, ușor, ceea ce înseamnă că este necesară o abordare sistemică și asumată. Simplele demiteri și mutări ale unui șef sau altul dintr-o poziție este foarte clar că nu mai sunt de ajuns”, a spus Dan Barna, în emisiunea Dosar de politician moderată de Silviu Mănăstire.

Liderul USR a refuzat categoric să abordeze speculațiile potrivit cărora Poliția Română ar trebui desființată, dar a relatat că problemele din sistem s-au adâncit tot mai mult în ultimii ani.

„Nu o să intru în această discuție, cum că schimbăm eticheta de pe clădiri și am rezolvat problema. Din păcate, problema de fond este că România, în ultimii - nu trei ani - în ultimii 30 de ani, dar în ultimii trei ani s-a accentuat din ce în ce mai tare, s-a îndepărtat din ce în ce mai mult de ceea ce înseamnă evoluția practicii și funcționării instituționale în domeniul instituțiilor de reacție și de forță față de ceea ce se întâmplă în lumea civilizată, în Europa, acolo unde ne dorim și vrem să fim”, a adăugat Dan Barna.



Candidatul Alianței USR-PLUS a scos în lumină ceea ce consideră el ca fiind principala problemă din Poliția Română, și anume că angajările de acolo se fac pe bază de clientelism și rudenie, și nu pe criterii de competențe profesionale.



„Faptul că o mare parte din Poliție, și nu doar din Poliție, este sub acest pantof al clientelismului și al rudelor angajate ale unor funcționari, care de mult nu mai îndeplinesc criteriile de competențe profesionale, și totul pare o glumă și o cumetrie, și o permanentă relație între cine al cui este, a făcut să nu mai avem capacitate de reacție la cele mai banale lucruri. Pentru că lucrurile au ajuns aici, degradându-se de la o zi la alta, de la o lună la alta, de la o săptămână la alta. Acest lucru nu se poate schimba decât printr-o politică publică asumată de schimbare a modului de abordare. De aici trebuie pornit. Nu mai este o chestiune despre un funcționar sau un polițist.



Lucrurile pot să funcționeze în momentul în care folosești profesioniști în pozițiile relevante, concursuri pe post, proceduri de angajare transparente. Pe concurs real, pentru că și acum sunt concursuri pentru multe dintre posturi, dar sunt la mișto, știm foarte bine cum se întâmplă. Un om se luptă pentru un post, cu temele date dinainte. Cât timp nu lucrăm cu profesioniști, nu există nicio scăpare. Orice mutări de cadre, orice reorganizări în interiorul instituțiilor am face, lucrurile vor fi fix aceleași pentru că problema este pe fond”, a afirmat Dan Barna.