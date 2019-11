Liderul USR și-a exprimat opțiunea electorală la Sibiu. Dan Barna: „Am votat pentru ca România să continue direcția spre un stat civilizat și modern. Doar unul dintre cei doi candidați oferă această speranță”

Dan Barna, liderul USR, a votat, la Sibiu, „pentru ca România să continue direcția spre Europa, direcția spre bunăstare și direcția spre un stat civilizat și modern”, precizând că „doar unul dintre cei doi candidați oferă această speranță”.



„Am votat pentru ca România să continue direcția spre Europa, direcția spre bunăstare și direcția spre un stat civilizat și modern. Doar unul dintre cei doi candidați oferă această speranță - nu este o garanție, ci este o speranță. De asta îi îndemn pe toți cetățenii să iasă, până la sfârșitul zilei, să voteze, pentur că aștăzi șampila aceea mică din mână este forța”, a declarat Dan Barna.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.