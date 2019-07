Gabriel Leș, ministrul Apărării Naționale, a declarat, joi, că una dintre probleme cu care se confruntă unitățile militare din România este lipsa de personal, existând unele cu o acoperire a posturilor de 31-35%, potrivit defenseromania.ro.

„O problemă cu care se confruntă cam toate unităţile militare, din păcate, este rezolvarea problemei deficitului de personal. (...). Media este undeva la 70 şi ceva la sută acoperire, dar, din păcate, discrepanţele sunt destul de mari. Sunt unităţi militare unde avem 31-35% acoperire, bineînţeles, unităţi mai mici, dar există astfel de unităţi”, a spus Gabriel Leş, într-o conferință de presă susținută la Cluj.

Demnitarul consideră că este nevoie de atragerea mai multor oameni în Armată, dar a precizat că anumite baremuri trebuie modificate.