Tăriceanu a anunțat lista ALDE pentru alegerile europarlamentare: Un candidat surpriză vrea să ajungă la Bruxelles (VIDEO)

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a anunțat miercuri primele nume de pe lista cu care formațiunea sa va merge în alegerile europarlamentare de la finalul lunii mari. În cele din urmă, nu vor fi liste comune ale coaliției PSD-ALDE.

Lista ALDE va fi deschisă de către europarlamentarul Norica Nicolai, urmată de profesorul Daniel Barbu care a demisionat recent de la șefia AEP pentru a putea candida. Pe locul trei se află tot un europarlamentar în funcție, Renate Weber.

Următorul candidat este Ovidiu Silaghi, fost ministru al Transporturilor. Surpriza vine însă de la locul 5 unde se gasește vicepreședintele ALDE, Varujan Vosganian, în prezent deputat. Acesta urmat de un alt deputat în funcție, Andrei Gerea.

Un alt nume interesant care apare pe lista ALDE este cel al consilierului municipal Tudor Tim Ionescu.

