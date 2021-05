Liviu Dragnea a câștigat procesul împotriva Penitenciarului Rahova. Fostul lider PSD află miercuri dacă va ieși din închisoare

Judecătoria Sectorului 5 a respins luni ca neîntemeiată contestația formulată de Penitenciarul Rahova și a decis că lui Liviu Dragnea i-au fost încălcate dreptul la apărare și dreptul la sănătate în închisoare, unde își ispășește condamnarea din dosarul angajărilor fictive la DGASPC Teleorman. Sentința este definitivă.

Liviu Dragnea a câștigat procesul împotriva Penitenciarului Rahova, iar miercuri află dacă va ieși din închisoare

„Respinge că neîntemeiată contestaţia formulată de Penitenciarul Rahova, împotriva încheierii nr. 393/08.04.2021, pronunţată în dosarul nr. 387/2021, de către judecătorul de supraveghere a privării de libertate din cadrul Penitenciarului Rahova. Întrucât contestaţia a fost formulată de către o instituţie a statului cheltuielile rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 17.05.2021”, se arată în minuta publicată de Judecătoria Sectorului 5.

Deocamdată, Liviu Dragnea va rămâne în spatele gratiilor, însă miercuri, 19 mai, fostul președinte al PSD va veni în fața judecătorilor cu o contestație la respingerea cererii de eliberare condiționată, potrivit Ziare.com.

La audierile din instanță, Liviu Dragnea susținea că timp de o săptămână, în urma intevenției suferite la spate, în Penitenciarul Rahova, nu a avut acces la cabinetul medical, iar rana i-ar fi fost pansată de către colegii de celulă.

„Eu am suferit o intervenţie la spitalul penitenciar Rahova la spate, această zonă este foarte importantă. Pentru că operaţia a fost pe spate, eu nu am putut singur să-mi curăţ rana şi să-mi schimb bandajul. După intervenţie, medicul chirurg de la Rahova a trecut în fişa medicală şi a dispus ca medicii de la cabinetul medical din Rahova să cureţe rana din două în două zile. Timp de o săptămână, eu nu am avut acces la cabinetul medical, rana fiindu-mi pansată de colegii din cameră. Rana s-a reinfectat apoi, că nu am pansat corect şi vineri după ce am ieşit din carantină m-au dus din nou la spitalul Rahova şi m-au operat din nou pentru că rana recidivase”, a declarat fostul social-democrat.