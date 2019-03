Liviu Dragnea, atac dur la preşedinte pe buget: Klaus Iohannis nu e şeful statului! Nu avem ce să modificăm pentru că a fost construit foarte bine (VIDEO)

Liviu Dragnea a criticat, sâmbătă, decizia preşedintelui Klaus Iohannis de retrimite bugetul de stat înapoi la Parlament pentru a fi modificat. Preşedintele PSD a susţinut că proiectul nu va suferi nicio modificare şi l-a acuzat pe Iohannis că blochează toate proiectele puterii.

"Klaus Iohannis nu e şeful statului! E în mintea lui şeful statului, pentru că el acţionează ca şef şi nu are dorinţe, are porunci şi este foarte supărat şi deranjat când cineva îndrăzneşte să pună la îndoială poruncile.

Nu avem ce să modificăm pentru că bugetul a fost construit foarte bine şi foarte riguruos. Este doar dorinţa lui, intenţia lui, voinţa lui de a întârzia cât mai mult aprobarea bugetul de stat pentru a face cât mai mult rău României. Dacă Guvernul va adopta ordonanţă de urgenţă pentru aprobarea plafoanelor bugetar, atunci săptămâna viitoare vom adopta bugetul şi îi vom retrimite la Cotroceni acestui domn, dacă îl găsim acolo, să îl semneze şi să îl promulge, să se publice pentru ca milioanele de copii din România să se bucure de alocaţii, programele de investiţii să înceapă să se desfăşoară în forţă, programele pe sănătate unde s-au alocat sume uriaşe să înceapă să se deruleze pentru beneficiile tuturor românilor.

Dacă Guvernul nu adoptă ordonanţă, atunci o să se întârzie, dar eu sper că Guvernul României să îşi dorească să aibă bugetul cât mai devreme aprobat şi în vigoare ca să se implementeze", a declarat Liviu Dragnea, într-o conferinţă de presă susţinută la Slobozia.

