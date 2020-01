Liviu Dragnea, închis la Penitenciarul Rahova, a fost adus marți la Înalta Curte de Casație și Justiție, acolo unde se judecă o cale extraordinară de atac prin care fostul lider PSD încearcă să obţină rejudecarea dosarului în care a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare.

Din 27 mai 2019, Dragnea își ispășește pedeapsa primită în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman.

El a contestat condamnarea prin contestaţie în anulare şi recursul în casaţie. Prima cale extraordinară de atac a fost deja respinsă, iar marți se judecă a doua.

