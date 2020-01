Liviu Dragnea, închis la Penitenciarul Rahova, a fost adus marți la Curtea Supremă, acolo unde încearcă să obțină printr-o cale extraordinară de atac - recursul în casaţie - anularea condamnării la închisoare și rejudecarea dosarului

În fața instanței, fostul lider PSD a susținut că a stat opt luni după gratii fiind nevinovat și că depinde doar de magistrați dacă el va rămâne în continuare închis pe nedrept.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.