Liviu Dragnea, despre modificările la OUG 114 și tensiunile din coaliția de guvernare: 'Sunt discuții...' (VIDEO)

Liviu Dragnea a anunțat, luni, că vor exista modificări la OUG 114, deja celebra Taxă pe lăcomie, adoptată tacit în Senat. (Detalii AICI)

Liderul PSD a declarat că “sunt discutii care au fost purtate, care se vor purta în continuare cu actori importanţi si relevanţi din domeniile respective, urmând ca într-o perioadă destul de scurtă să se ajunga la o concluzie, păstrându-se obiectivele: Preţul la gaze şi energie să nu explodeze şi să se creeze condiţii mai bune de creditare.”

Dragnea asigură că există deschidere foarte mare din partea Guvernului.

