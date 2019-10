Liviu Dragnea ar putea să fie cel care da lovitura decisivă Partidului Social Democrat. Fostul lider PSD insistă, din închisoare, pentru dizolvarea partidului său. Mai mult, Liviu Dragnea se folosește de propria condamnare pentru a-i convinge pe judecători să declare ilegală alegerea Vioricăi Dăncilă în fruntea partidului, informează B1 TV.

Tribunalul București a respins deja solicitarea lui Liviu Dragnea, însă fostul lider social-democrat a contestat decizia la Curtea de Apel București, iar cererea sa este analizată la termenul de joi.

În solicitarea sa, Liviu Dragnea invocă inclusiv ceea ce s-a întâmplat în dosarul său de corupție. Acesta susține că dacă cele două angajate la Direcție pentru Protecția Copilului Teleorman au fost prezente la sediul PSD, atunci PSD Teleorman a avut o activitate ilicită. Prin urmare, în momentul în care această organizație a prtidului a participat la Congresul în care Viorica Dăncilă a fost aleasă președintă a PSD, atunci și această alegere a fost una ilicită. Astfel, Liviu Dragnea cere dizolvarea PSD.

Liviu Dragnea este încarcerat la Penitenciarul Rahova din 27 mai, după ce a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

