Liviu Dragnea: Este clar că Preşedintele este un IPOCRIT. Face rău şi copiilor din România, e dispus să calce peste orice CADAVRE (VIDEO)

Decizia lui Klaus Iohannis de a ataca a bugetul la CCR a fost iresponsabilă şi este clar că atât preşedintele, cât şi PNL sunt nişte ipocriţi, a declarat preşedintele PSD, Liviu Dragnea, într-o conferinţă de presă, de luni.

"Este clar că şi el (preşedintele - n.r.) sunt nişte ipocriţi, consecinţele sunt ca de la 1 martie, nu se pot mări alocaţiile la copii, deci pentru a-şi hrăni orgoliul, pentru a arăta, în continuare, cât de supărat este sau cât de mult rău vrea să facă acestui guvern, face rău şi copiilor din România", a declarat Liviu Dragnea.

Preşedintele PSD, a făcut şi referire la creşterea alocaţiilor copiilor şi a pus vina amânării creşterii lor pe atacul la CCR al preşedintelui la adresa legii bugetului. Asta deşi amandamentul cu privire la creşterea alocaţiilor a aparţinut unui deputat PNL.

"Am mai auzit o propunere a unui lider PNL, nu ştiu exact dacă a fost chiar liderul suprem sau altcineva, că noi am putea să adoptăm, sau că Guvernul ar putea să adopte o ordonanţă pentru a mări alocaţiile pentru copii de la 1 martie. Ori nu ştiu nimic, ori sunt atât de mincinoşi, încât nu le mai pasă de nimic. Nu se poate mări alocaţia pentru copii în condiţiile în care nu ai spaţiu bugetar creat", a adăugat preşedintele PSD.

În plus, Liviu Dragnea a făcut referire şi la o amânare a investiţiilor, de asemenea, generată de atacul bugetului la CCR și l-a acuzat pe președinte ca nu ar fi interesat decât de un al doilea mandat, pentru care ar fi dispus să "calce peste orice cadavre".

"Prin acest atac, preşedintele Iohannis vrea să blocheze sau să amâne investiţiile din România, să amâne toate celelalte programe din educaţie şi din sănătate, care sunt extrem de importante pentru români, totul pentru a împiedica Guvernul, pentru a mai amâna câteva măsuri foarte bune, neinteresându-l exact ce e bine pentru România, interesându-l doar campania proprie electorală. Eu sincer nu credeam că va utiliza acest mijloc, dar se pare că în 2019, nu mai are niciun alt obiectiv decât, cu orice şi călcând peste orice cadavre, să-şi mai ia un nou mandat", a încheiat preşedintele PSD.

