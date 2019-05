Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a solicitat Vioricăi Dăncilă să nu își depună mandatul de prim-ministru ca urmare a solicitărilor făcute de opoziție pentru felul cum s-a desfășurat votul.

"Îi cer doameni premier Dăncilă să nu carecumva să-și depună mandatul, indiferent de presiunile lui Iohannis", a afirmat Liviu Dragnea, în declarația dată după închiderea secțiilor de votare.

Liderul PSD a mai subliniat că acest scrutin a fost unul pentru europarlamentare, iar PSD- ALDE nu are niciun motiv să cedeze puterea pentru felul în care au votat românii.

"Cred că PSD și ALDE trebuie să facă tot ce e posibil să apere câștigurile pentru români", a arătat Liviu Dragnea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.