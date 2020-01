Dragnea rămâne după gratii: Magistrații i-au respins contestația la executare

Liviu Dragnea rămâne la închisoare. Judecătorii Curții Supreme au respins contestația la executare formulată de fostul lider PSD.

„Cu toate că în presă s-a spus că eu încerc să ies cu orice preţ din închisoare, nu este aşa. Puteam plăti un preţ, dar nu am vrut, am vrut să am parte de un proces echitabil”, a spus fostul lider al PSD în fața magistraților de la ÎCCJ.

„Preţul era România”, a adăugat Dragnea, la ieșirea din sala de judecată, atunci când a fost întrebat de jurnaliști care era prețul la care se referea.

Dragnea ispășește o condamnare la 3 ani şi 6 luni de închisoare în dosarul privind angajările fictive de la Protecția Copilului Teleorman.

Anterior, magistrații i-au mai respins două cereri de a fi eliberat.