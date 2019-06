Dragnea ar fi depus o cerere pentru a putea munci în perioada de detenție. Fostul lider PSD va afla luni la ce penitenciar își va ispăși pedeapsa (VIDEO)

Perioada de carantină se apropie de final pentru Liviu Dragnea, iar acesta ar fi cerut transferul la penitenciarul Vânjuleţ din Mehedinți, a susținut, la RTV, Dumitru Coarnă, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România. Totodată, fostul lider social-democrat ar mai fi depus o cerere pentru a putea munci în perioada de detenție, informează B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.